Конец нормативов: за свет в лифте и воду для мытья подъездов будут платить только по счетчикам

В России готовится кардинальное изменение правил расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги. Инициатива, уже получившая одобрение правительства, предполагает отказ от нормативов при оплате света, воды и тепла, которые идут на общедомовые нужды. Вместо этого плата будет взиматься исключительно по показаниям коллективных приборов учета, сообщает «Парламентская газета».

Согласно законопроекту, в домах, где установлены исправные общедомовые счетчики, расчет будет производиться только по их фактическим показаниям. Нормативный метод начисления будет полностью исключен, даже если против этого выступят сами жильцы на общем собрании собственников.

Как пояснил один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, действующая система неэффективна.

«Наш законопроект предлагает простое, прозрачное и справедливое решение. Он предусматривает, что при наличии исправного общедомового прибора учета плата за ресурсы на общедомовые нужды будет начисляться ежемесячно строго по его фактическим показаниям. Для собственников это значит, что платить они будут ровно за тот объем ресурсов, который был реально израсходован на содержание общего имущества в доме. Ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление дома, как это уже привычно для индивидуальных счетчиков, устраняя любые неожиданности в конце года», — пояснил депутат.

Новый подход, по его словам, обеспечит прозрачность и справедливость.

«Управляющие компании смогут оперативно и в полном объеме рассчитываться с поставщиками ресурсов, избегая долгов и кассовых разрывов. Средства, которые собираются на ремонт и содержание дома, будут использоваться по прямому назначению — на улучшение жилья, а не на покрытие коммунальных долгов. Это не просто изменение в законе — это шаг к более ухоженному жилищному фонду, где каждый рубль работает на комфорт жильцов», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, парламентарий уверен, что реформа создаст прямую мотивацию к экономии. Видя реальное потребление, жильцы и УК начнут более бережно относиться к ресурсам, что снизит общие расходы. Управляющие компании, в свою очередь, смогут без задержек рассчитываться с поставщиками, а средства на капремонт и содержание домов будут тратиться по прямому назначению, а не на покрытие коммунальных долгов.

