Жильцов обманывают: дополнительные начисления за мороз оказались мифом

Корректировка интенсивности отопления в связи с сезонными колебаниями температур не является основанием для предъявления жильцам дополнительных счетов, поскольку эти операции относятся к стандартному функционалу теплоснабжающих организаций. Этот процесс является частью операционной деятельности теплоснабжающей компании, пишет Life.ru со ссылкой на общественного деятеля и эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Он пояснил, что технологический процесс регулировки тепловых потоков осуществляется диспетчерскими службами на постоянной основе и является неотъемлемой частью поддержания работы системы. Данные операции не требуют полной остановки оборудования и выполняются удаленно.

Все издержки, связанные с оперативной регулировкой режимов работы котельных и теплосетей, уже включены в утвержденный тариф на тепловую энергию. Любые требования произвести отдельную оплату за такую настройку являются неправомерными, отметил Семенов.

Эксперт добавил, что фактически в период потепления потребление тепловой энергии объектом снижается, что может отражаться в уменьшении показаний общедомовых или индивидуальных приборов учета. Управляющие компании обязаны обеспечивать соблюдение нормативной температуры в жилых помещениях вне зависимости от текущих погодных условий.

