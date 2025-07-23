Конец СВО не за горами: к чему приведут переговоры России и Украины в Стамбуле

Третий раунд переговоров России и Украины должен состояться 23 июля в Стамбуле. Несмотря на то, что переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжается до сих пор, завершение активной фазы конфликта — тема неоднозначная, поскольку точных дат не озвучивали и в российском правительстве. Но многие уже говорят, когда завершатся военные действия, к этому есть реальные предпосылки. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стамбульский провал или первые шаги к миру?

Россия и Украина уже провели два раунда переговоров в Стамбуле, в ближайшее время планируется третий этап. Это были первые прямые встречи делегаций с весны 2022 года. Первый раунд состоялся 16 мая и завершился договоренностью об обмене пленными в формате «1000 на 1000», что стало крупнейшим гуманитарным шагом за все время конфликта. Обсуждение режима прекращения огня в ходе встречи не продвинулось: стороны ограничились темами обмена, возвращения тел погибших и базовых механизмов деэскалации. По данным РБК, также обсуждался черновик меморандума о гуманитарных коридорах, однако его подписание было отложено.

Второй раунд прошел 2 июня, также в Стамбуле. В центре внимания вновь оказались гуманитарные вопросы — обмен тяжелоранеными и возвращение тел погибших. Участники не смогли достичь прогресса в политических и территориальных вопросах: Россия настаивала на признании нового статуса спорных регионов, а Украина отвергла любые уступки, требуя полного вывода российских войск. При этом стороны сохранили формат прямых контактов и согласились на продолжение диалога, несмотря на очевидные разногласия.

Новый этап переговоров

Накануне пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о проведении нового этапа переговоров между Россией и Украиной в среду, 23 июля. Они пройдут в Стамбуле в 19:00 по московскому времени. Как пояснил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», стороны в рамках новой встречи обсудят только гуманитарные вопросы.

«Я думаю, что разного рода гуманитарные аспекты, типа обмена пленными, здесь продвинутся. Но что касается каких-то серьезных вопросов, честно говоря, здесь я прорыва не жду, потому что на сегодняшний день позиции сторон расходятся на 180 градусов. И пока здесь точек соприкосновения не видно», — пояснил эксперт.

Связано это с позицией американцев, которые лишь предлагают соглашаться на их условия, заявил специалист.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Они понимают переговорный процесс так, чтобы соглашались на их условия, и никак иначе. А это для нас невозможно, поскольку наша борьба носит экзистенциальный характер. Мы сражаемся за выживание. То, что происходит на Украине, для нас жизненно важно», — заключил Аграновский.

Конец СВО близок

Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» напомнил, что украинцы желают личной встречи лидера страны Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, однако такое невозможно из-за нелегитимности киевского режима. По его словам, третья встреча сторон не станет точкой соприкосновения по окончанию конфликта, во многом это связано с позицией американцев, которые не готовы признавать новую реальность. Поверить США смогут только в тот момент, когда увидят изменения на фронте.

«Только когда по факту уже случилось: Россия, оказывается, уже буферную зону в Сумской области сделала, Россия, оказывается, уже Днепропетровскую область совершенно спокойно забирает. Россия уже спокойно совершенно во второй половине Херсонской области», — сказал он.

Точка невозврата ситуации возможна быть пройдена только после встречи лидеров трех мировых сверхдержав: Китая, России и США, считает политолог.

«К 2027-2028 году завершится активная фаза конфликта. Хотя все может случиться раньше — два месяца максимальных угроз со стороны России, и Запад инерционно посмотрит, что он не вписывается в эту картинку, и Украине уже верить нельзя», — выразил мнение политолог.

Причем дипломатический процесс после завершения активной фазы конфликта может занять десятилетия, заключил Маркелов.

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