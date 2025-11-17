Конец цивилизации близок: НАТО готовится к войне в Россией — немцы назвали сроки

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил, что в ближайшие годы может возникнуть военный конфликт между НАТО и Россией. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, к чему приведет такой конфликт.

Писториус заявил, что ранее говорилось о возможности такой войны в 2029 году, но сейчас некоторые эксперты считают, что она может начаться уже в 2028 году, а по мнению некоторых военных историков, нынешнее лето могло быть последним мирным. По его словам, вооруженные силы стран НАТО необходимо еще лучше оснащать для потенциальных боевых действий против России. Политолог Федоров напомнил, что различные аналитические центры по всему миру прогнозируют возможность прямого столкновения с НАТО в 2032-2036 годах.

«В НАТО всегда готовились к войне с РФ, они давно начали распространяться на восток. Я не думаю, что сейчас НАТО хочет и готовится нанести какой-то удар, но такой сценарий рассматривается 100%. Запад всегда занимался бряцанием оружия», — пояснил эксперт.

При этом такой конфликт, заверил политолог, приведет к третьей мировой войне.

«Это будет третья горячая мировая война, которая может уничтожить мир. Россия — это не просто региональная держава со слабой армией, это страна с мощнейшим ядерным потенциалом. Прямое столкновение в глобальной войне приведет к тому, что стороны начнут использовать ядерный потенциал, а использование ядерного потенциала — это конец цивилизации», — заключил Федоров.

