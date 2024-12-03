Конфликт в Сирии обострился впервые за 5 лет — Байден делает все, чтобы помешать Трампу: что ждет Ближний Восток

Впервые за 5 лет обострился конфликт в Сирии — в стране продолжаются бои между правительственными войсками и вооруженными экстремистскими группировками. Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* атаковала провинции Алеппо и Идлиб 27 ноября, нарушив соглашение о деэскалации. 29 ноября боевики начали масштабную операцию. Вскоре повстанцы вошли во второй по величине город Сирии Алеппо. Продвижение террористов в Хаме было остановлено 1 декабря, правительственные войска перешли в атаку. Минобороны Сирии заявило об авиационном ударе по отрядам террористов в провинциях Идлиб и Хама при поддержке российских ВКС 3 декабря.

Политолог Мартынов напомнил, что Россия имеет военные базы на территории Сирии и, соответственно, находится в союзнических отношениях с президентом Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Асадом, которого в очередной раз пытаются свергнуть «добрые и недобрые соседи и не соседи».

«Мне представляется, что неожиданная эскалация по всем направлениям — это «привет» уходящей администрации Джозефа Байдена будущему сменщику Дональду Трампу. Это попытка создать максимальное количество разнообразных проблем для того, чтобы Трамп был занят делом, а не занимался перестройкой Америки, удушением демократов, умиротворением Украины, чтобы ему было некогда», — отметил Мартынов.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Он добавил, что за оставшиеся 2 месяца до инаугурации Трампа, пока Байден со своей администрацией остается у власти, мир еще увидит много подобных вещей. По словам эксперта, именно события в Сирии в 2016 году стали триггером дальнейшей антироссийской политики Запада. Ситуация на Украине явилась следствием этого. 3 декабря Пентагон сообщил, что американские военные задействовали канал связи с Москвой по Сирии.

«Ближний Восток для англосаксов — это место, где они кормятся, за счет чего они живут. А Сирия — это ключ на Ближний Восток. Когда Россия вмешалась и спутала там все карты, получила военно-морскую базу на Средиземном море, это было окончательным триггером антироссийских действий со стороны группы западных стран», — объяснил Мартынов.

Дальнейшее развитие обострившейся ситуации в Сирии трудно предугадать, добавил политолог.

«Что у этих больных людей в Вашингтоне в голове? Что у других не менее больных людей на берегу Темзы в здании MI6 в Лондоне в голове? Никто не знает. Все, кто в здравом уме, не желают ни эскалации региональной, ни войны мировой. Мы имеем дело с нездоровыми людьми», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Байдена возмутил ответ Москвы на атаки российских территорий дальнобойными ракетами НАТО.

* Прежнее название «Джебхат ан-Нусра» — запрещенная в России террористическая организация.