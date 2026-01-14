«Контрольный отстрел»: в волгоградских заказниках начнут отлавливать кабанов для борьбы с африканской чумой

Власти Волгоградской области приняли решение о регулировании численности диких кабанов на территории семи государственных охотничьих заказников. Ключевой причиной экстренной меры, как следует из решения областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, стала необходимость предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Это особо опасное вирусное заболевание, не поддающееся лечению или вакцинации, способно вызвать массовый падеж как среди диких, так и среди домашних животных, нанося колоссальный экономический ущерб. Для минимизации риска передачи инфекции комитет утвердил плановое изъятие 67 особей до 29 января.

Квота распределена по заказникам: в «Задонском» разрешено отстрелить 7 кабанов, в «Куланинском» — 5, в «Кумылженском» — 9, в «Лещевском» — 10, в «Ольховском» — 6, в «Раздорском» — 20, в «Чернополянском» — 10. В ведомстве подчеркивают, что все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с законом, под контролем профильных специалистов и егерей.

Целью акции названо не сокращение, а поддержание экологического баланса путем контроля плотности популяции. Это, по мнению экспертов, позволит снизить риск возникновения эпидемии и защитить популяции животных в регионе, где кабаны, достигающие веса в 200 кг, являются распространенным видом.

