Концентрация в 2000 раз выше нормы: почему найденные на Марсе молекулы ставят крест на «метеоритной» гипотезе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на Красной планете органические молекулы, происхождение которых ставит ученых в тупик. Новое исследование, опубликованное в журнале Astrobiology, показывает, что ни один из известных небиологических процессов не способен объяснить их обилие.

Крупнейшая органика в истории Марса

В марте 2025 года Curiosity нашел в древних породах кратера Гейл относительно крупные органические соединения — декан, ундекан и додекан. Это самые большие органические молекулы, когда-либо зафиксированные на Марсе. Их возраст составляет около 3,7 миллиарда лет — период, когда Красная планета была влажной и потенциально обитаемой.

На Земле подобные длинноцепочечные углеводороды, представляющие собой фрагменты жирных кислот, чаще всего являются продуктом жизнедеятельности организмов. Однако они могут образовываться и в результате геологических процессов, что не позволяло сделать однозначные выводы.

Моделирование и «перемотка времени»

Чтобы разрешить загадку, команда исследователей применила комбинацию лабораторных радиационных экспериментов, математического моделирования и данных, полученных ровером. Это позволило «отмотать» время примерно на 80 миллионов лет — период, в течение которого порода подвергалась воздействию космической радиации на поверхности.

Результаты оказались неожиданными. Ученые подсчитали, что исходное содержание органических молекул до разрушения под действием радиации было более чем в 2000 раз выше современного уровня и могло достигать 120–7700 частей на миллион. Даже минимальные оценки значительно превышают то, что могли бы обеспечить типичные небиологические источники, такие как падение метеоритов или атмосферные процессы.

Биологическая гипотеза становится вероятнее

Исследователи подчеркивают, что это открытие не является прямым доказательством существования жизни на древнем Марсе. Однако совокупность данных делает биологическое происхождение обнаруженных молекул наиболее правдоподобным сценарием из всех рассмотренных.

Авторы работы также изучили возможность гидротермального образования алканов, но пришли к выводу, что наблюдаемые концентрации не согласуются с геохимическими характеристиками окружающих пород. На Земле подобные уровни органики типичны именно для осадков биологического происхождения.

Для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования, прежде всего касающиеся скорости разрушения органических молекул в марсианских условиях. Окончательно разрешить загадку, вероятно, сможет лишь доставка образцов грунта на Землю в рамках будущих миссий.

