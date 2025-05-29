Корица, черный перец и цитрусовые: как легко избавиться от муравьев на дачном участке

Муравьи могут стать настоящей проблемой на дачном участке, так как они не только мешают росту растений, но и иногда могут повредить урожай. Чтобы эффективно избавиться от вредителей, необходимо начать с анализа их гнезд, поскольку именно там кроется корень проблемы, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.

Эксперт отметила, что одним из самых простых и безопасных методов является использование природных репеллентов. Например, можно посыпать места их активности корицей, черным перцем или цитрусовыми корками. Муравьи не переносят эти запахи и стараются избегать таких мест.

«Также хорошо помогает сахарная приманка с борной кислотой: смешав сахар с небольшим количеством борной кислоты, вы создаете привлекательную для муравьев приманку, которая приведет к уничтожению не только рабочих муравьев, но и всей колонии. Важно помнить, что такие приманки должны быть недоступны для домашних животных и детей, так как борная кислота может быть токсична», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если же необходимы более радикальные меры, продолжила садовод, можно приобрести специальные химические средства против муравьев, которые доступны в садовых магазинах.

«Они бывают в виде спреев или гранул, которые можно разложить по участку. Однако следует учитывать, что применение химических средств требует осторожности и внимательности, чтобы избежать ущерба для окружающей экосистемы. Также можно залить гнезда вредителей кипятком», — предупредила эксперт.

Кроме того, продолжила она, постоянная уборка и устранение источников пищи тоже играют важную роль в контроле популяции муравьев.

«Закрывайте контейнеры с пищей, убирайте остатки еды и следите за чистотой на участке. В комплексе все эти методы могут значительно снизить количество муравьев и улучшить состояние вашего дачного участка», — заключила садовод.

Ранее диетолог раскрыла, как выбрать спелую черешню и абрикосы в магазине или на рынке и кому они противопоказаны.