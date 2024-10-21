Один из самых загадочных знаков зодиака: стали известны лучшие имена для Скорпионов

Скорпион, находящийся под управлением Плутона и Марса, считается одним из самых загадочных и сильных знаков зодиака. Выбор имени для ребенка, рожденного с 24 октября по 22 ноября, особенно важен, считает эзотерик Инна Алексеева (Мишина). Экстрасенс перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» лучшие имена для новорожденных Скорпионов.

По ее словам, подходящие для представителей данного знака зодиака имена должны быть глубокими и выразительными, отражать внутреннюю силу и страсть. Мальчикам-Скорпионам подходит олицетворяющее здоровье и защиту имя Артем, которое дарит его обладателю крепкий характер. Также родителям Скорпионов можно обратить внимание на имя Сергей, подразумевающее защиту и надежность.

Для девочки, рожденной под знаком зодиака Скорпион, прекрасным станет благородное имя Татьяна, оно придаст ей уверенность. Одним из лучших для девочек-Скорпионов Алексеева назвала имя Владислава, символизирующее власть и славу, что соответствует решительному характеру детей, рожденных под управлением Плутона и Марса.

«Выбирая имя для малыша, важно учитывать не только его звучание, но и внутреннюю состоятельность, энергетику, которая сможет поддерживать крепкий духовный и эмоциональный стержень вашего ребенка на всю жизнь», — заключила эзотерик.

Ранее астролог Искра Бозон назвала лучшие имена для тех, кто рожден под знаком зодиака Весы.