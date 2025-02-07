Короткие романы на стороне: раскрыты тайны брака бывшего мужа Бородиной Омарова

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров на съемках шоу «Хватит слухов!» порадовался за личную жизнь экс-супруги, которая нашла свою любовь после развода и скоро выходит замуж за Николая Сердюкова. Сам Омаров ждет сына от новой жены Валерии, однако их счастью могут грозить серьезные испытания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила эзотерик Майя Королева.

Бородина подала на развод с Омаровым в 2021 году из-за его измены. Королева отметила, что спокойствие и гармония в новой семье бизнесмена также не гарантируют его верность. Карты Таро указали ей на вероятность общения с другими женщинами не только в контексте дружбы. Омаров вполне может заводить короткие романы, предупредила эзотерик.

Королева отметила, что радость Омарова за Бородину может быть не совсем искренней. Он демонстрирует поддержку, но внутри себя чувствует злость или обиду, что не удалось сохранить отношения.

«В жизни Курбана происходят трансформации. Хотя внешне он может выглядеть довольным, важно помнить, что под поверхностью могут скрываться внутренние переживания и конфликты. Верность и эмоциональная стабильность в новой жизни под вопросом, и его истинные чувства являются более сложными, чем может показаться на первый взгляд», — заключила таролог.

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