Небольшое короткое потепление ожидается в Москве и Подмосковье на неделе с 30 сентября по 6 октября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник, 1 октября, ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в столице ночью составит +6…+8 градусов на окраине и +9…+11 градусов в центре.

«Днем в столице +15…+17 градусов. По области ночью +4…+9, днем +14…+19 градусов. Ветер ожидается восточный и юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду», — поделился синоптик с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду, по словам эксперта, планируется небольшое потепление, но переменная облачность сохранится.

«В Москве ночью +6…+8 градусов на окраине и +10…+12 в центре. Днем температура воздуха поднимется до +18…+20 градусов. В области ночью +3…+8, днем от +16 до +21 градуса. Ветер юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду», — добавил Ильин.

Четверг также порадует жителей Москвы и области небольшим потеплением. В столице ночью станет немного холоднее — от +5 до +7 градусов, но днем температура будет выше, чем в среду — от +19 до +21 градуса.

«В регионе ночью +2…+7 градусов, днем +16…+21 градусов. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 метров в секунду», — отметил синоптик.

Потепление завершится в пятницу. В последний рабочий день недели в столице и области облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь.

«Температура ночью около +5…+10 градусов, днем от +13 до +18 градусов. Ветер северо-восточный, но немного утихнет — от 3 до 8 метров в секунду», — заключил эксперт.

Ранее синоптик заявил, что первый снег в Москве и области пойдет уже в начале октября.