Космические «утконосы»: как телескоп «Джеймс Уэбб» нашел 9 объектов, которые сбивают с толку астрономов

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» вновь преподнес научному сообществу сенсационную находку. На снимках, полученных с его помощью, астрономы обнаружили девять уникальных объектов, чьи физические свойства не вписываются ни в одну из известных категорий небесных тел, ставя под сомнение существующие классификации.

Как сообщает издание «Наука.Mail», руководитель исследования Хаоцзин Янь сравнил эти объекты с утконосом — существом, сочетающим в себе черты разных видов. Аналогично, обнаруженные «космические утконосы» не являются ни звездами, ни типичными квазарами, ни привычными галактиками.

Их уникальность проявляется в нескольких аспектах. Во-первых, несмотря на огромные расстояния, объекты имеют ярко выраженную точечную форму, резко выделяющую их на фоне миллионов других космических тел. Их спектры роднят их с так называемыми «гороховыми» галактиками (зелеными и компактными), открытыми в 2009 году, однако новые образования на порядок компактнее и меньше. Кроме того, их график излучения имеет необычно узкие и острые основания, что указывает на крайне медленное движение газа внутри — в отличие от квазаров, где газовые потоки несутся со скоростью тысяч километров в секунду.

Как пояснил участник исследования Баньчжэн Сунь, обнаруженные скопления слишком малы и компактны, чтобы быть типичными звездообразующими галактиками, хотя и имеют с ними некоторое сходство. В результате единственной рабочей гипотезой на данный момент является предположение, что «Уэбб» запечатлел уникальный, ранее не наблюдавшейся начальный этап формирования галактик в очень ранней Вселенной.

Ранее сообщалось, что в 2026 году экипаж астронавтов впервые за полвека отправится к Луне.