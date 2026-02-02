Котлы «в отключке»: почему жители целого микрорайона в Уфе мерзли в своих квартирах

Жители микрорайона Яркий в Уфе столкнулись с критической ситуацией в разгар морозов — в их домах практически отключили отопление. По словам собственников, температура в квартирах опускалась до +12 градусов, что вынуждало их спасаться электрообогревателями, а на окнах появлялся иней.

Как выяснилось, причиной стало внезапное отключение котлов. Представители управляющей компании пояснили, что дорогостоящее оборудование вышло из строя и не подлежало оперативному ремонту.

«Сейчас работают всего два котла на 70%», — объяснила директор УК Регина Валитова.

Для решения проблемы компания заказала новые котлы и предложила жильцам создать резервный фонд на будущие аварии, так как такие траты не входят в платежи за капремонт.

Параллельно в соседнем доме возникла еще одна коммунальная авария — там жильцы остались без водоснабжения, а несколько квартир оказались затоплены. УК пообещала разобраться с каждой ситуацией индивидуально.

Ранее сообщалось, что жители СНТ «Радуга» в Светлогорске остались без света и воды в морозы.