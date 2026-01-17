Козерогам, Близнецам, Скорпионам и Водолеям нужно менять работу до конца января — и вот почему

Новая эра наступает в жизни Козерогов, Близнецов, Скорпионов и Водолеев. Этим знакам Зодиака стоит задуматься о смене работы до конца января, заявила астролог Элиана Астратова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Январь — месяц Козерогов, поэтому именно сейчас в их жизни возможны судьбоносные решения. Старые карьерные рамки могут стать тесными, а новые предложения, наоборот, оказаться очень перспективными.

Близнецы уже начинают ощущать застой и нехватку развития. Конец января благоприятен для поиска работы, где будет больше общения, движения и интеллектуальных задач. У Скорпионов назрел внутренний перелом — текущая работа перестала вдохновлять или вызывать чувство контроля, нужно искать новое место с большим влиянием и ростом.

Водолеям перед началом их «сезона» часто хочется обновить все. В этом году именно смена работы может стать первым шагом к более свободному и нестандартному образу жизни.

