Звезда 90-х упала: почему актриса Шеннон Элизабет решила делиться фото 18+ за подписку

Появление аккаунта на OnlyFans у звезд вроде Шеннон Элизабет не стоит автоматически считать признаком «психических проблем» или «надлома карьеры» — чаще это осознанный выбор на стыке личной свободы и прагматичного расчета. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал психолог Илья Ахмедов.

Ранее стало известно, что звезда «Американского пирога» и «Очень страшного кино» Шеннон Элизабет завела страницу на платформе, пользователи которой за подписку предоставляют свои фото и видео, в основном — пикантный контент. 52‑летняя актриса, которую в 90‑е называли одним из главных секс‑символов Голливуда, заявила, что с помощью платформы наконец почувствовала себя свободной, а публиковать собирается «горячий» контент — в благодарность поклонникам, которые помнили о ней все эти годы.

По словам Ахмедова, подобные решения чаще связаны не с поломкой психики, а с пересборкой идентичности и образом контроля над собственной карьерой.

«Решение публичного человека завести аккаунт на такой платформе не стоит автоматически связывать с „психическими проблемами“ — это слишком упрощенная и стигматизирующая интерпретация. Гораздо чаще речь идет о сочетании факторов: ощущение контроля над собственным образом и телом, особенно если раньше этот образ формировался индустрией; потребность в автономии и пересборке себя в более зрелом возрасте; желание оставаться видимой и востребованной в публичном поле», — отметил психолог.

Эксперт обратил внимание, что заявление о «свободе» в таком контексте может быть вполне искренним.

«Формулировка про свободу для многих людей — это не только красивые слова. Возможность самостоятельно распоряжаться своим образом действительно может переживаться как освобождение от внешних ожиданий и навязанных ролей», — пояснил Ахмедов.

При этом, по его словам, нельзя игнорировать и прагматическую сторону вопроса:

«Есть и вполне понятный финансовый мотив — монетизация внимания аудитории. В реальности такие решения редко бывают однозначными и чаще включают сразу несколько мотивов: от личных до экономических».

Говорить о проблемах с ментальным здоровьем в подобных случаях психолог считает некорректным.

«Сам по себе выбор формата самопрезентации не является индикатором психического расстройства, если нет клинических признаков. Скорее это отражает более широкую тенденцию: смещение границ допустимого, рост ценности личной автономии и изменение способов взаимодействия публичных людей с аудиторией», — подчеркнул Ахмедов.

