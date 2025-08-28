На 87% за месяц: в Подмосковье резко вырос спрос на услуги нянь — сколько можно заработать, сидя с чужим ребенком?

Осенью работодатели начинают активнее искать временных сотрудников для работы на складах, в логистике и ритейле. Аналитики «Авито Подработки» рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», где стоит подзаработать в сентябре в Московской области, перечислив самые популярные направления с хорошей оплатой труда.

Наибольший рост спроса к сентябрю наблюдается на нянь (+87% за месяц), средняя зарплата составляет от 45 до 59 тыс. рублей. Также на 87% за месяц выросла популярность разнорабочих в регионе, в августе работодатели предлагали исполнителям вознаграждение в диапазоне от 78 до 141 тыс. рублей.

Продавцы стоят на третьем месте, спрос на их работу вырос на 81%, а средние зарплаты в августе составили от 131 до 168 тыс. рублей. Также на 22% за месяц вырос спрос на аниматоров, специалисты в этой сфере могут зарабатывать от 43 до 130 тыс. рублей, но итоговый доход зависит от количества заказов. Одной из популярных вакансий для подработки остаются курьеры, спрос на доставщиков в Подмосковье продолжает расти (+21%). В среднем курьер в регионе может заработать от 94 до 180 тыс. рублей в месяц.

«Начало осени традиционно совпадает с новым бизнес-сезоном: компании усиливают операционные процессы, готовятся к росту товарооборота и увеличению числа заказов, особенно на маркетплейсах. Это приводит к заметному росту спроса на временных исполнителей — прежде всего на складах, в ритейле и в сфере обслуживания. Показательно, что многие россияне готовы откликнуться на такие предложения: сбор и упаковка заказов на складах (18%) вошли в тройку самых популярных вариантов подработки среди опрошенных россиян, а каждый десятый (10%) готов подрабатывать в ритейле», — отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

