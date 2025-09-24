Краса и икона Европы: умерла актриса Клаудия Кардинале в возрасте 87 лет

Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась 23 сентября 2025 года в Немуре (Франция) в возрасте 87 лет. За более чем шестидесятилетнюю карьеру она снялась в более чем 100 фильмах и теле-проектах и стала одной из самых узнаваемых актрис европейского кино 1960–70-х годов. История ее становления — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жизнь и становление

Клаудия Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в пригороде Туниса Ла-Гулетт в семье сицилийских эмигрантов. Детство актрисы прошло в многоязычной среде: она говорила на сицилийском диалекте, французском и арабском. В 1957 году семнадцатилетняя Кардинале победила в конкурсе «Самая красивая итальянка в Тунисе». Главным призом стала поездка на Венецианский кинофестиваль — именно там будущую звезду заметили представители киностудий, что открыло ей дорогу в кино.

Первые роли Кардинале пришлись на конец 1950-х годов, и вскоре она оказалась в центре итальянского кинематографа. Работая с режиссерами Мауро Бологнини и Лукино Висконти, она закрепила за собой статус одной из самых перспективных актрис Европы. В начале 1960-х ее популярность стремительно возросла — Кардинале привлекала внимание не только выразительной внешностью, но и актерской силой, которая позволяла ей органично существовать в самых разных жанрах.

Карьера, признание и наследие

Международная известность пришла к актрисе благодаря крупным проектам: «Восемь с половиной» Федерико Феллини (1963), «Леопард» Лукино Висконти (1963) и вестерн Серджио Леоне «Однажды на Диком Западе» (1968). В Голливуде она также получила заметные роли, среди которых фильм The Professionals (1966), который сама Кардинале называла одной из лучших своих работ. Всего в ее фильмографии — более ста картин и телевизионных проектов, охватывающих более шести десятилетий.

За вклад в мировое кино Клаудия Кардинале получила ряд престижных наград. В 1993 году ей вручили «Золотого льва» за карьеру на Венецианском кинофестивале, а в 2002-м — Почетного «Золотого медведя» Берлинского фестиваля. В марте 2000 года актрису назначили послом доброй воли ЮНЕСКО по вопросам прав женщин. Ее карьера связана с крупнейшими именами европейского кино, а ее образы остаются символом золотой эры итальянского и французского кинематографа.

