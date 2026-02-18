Когда кредит — это грех: священник РПЦ объяснил, за какие долги придется отвечать перед Богом

Христианин может пользоваться кредитами, но грехом это становится тогда, когда долг рушит жизнь семьи или связан с греховными целями. Главный вопрос не «Можно или нельзя кредит?», а «Для чего и какой ценой для близких он берется?». Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священник Русской православной церкви Илья Савастьянов.

По его словам, сами по себе деньги и кредит не являются грехом, важны в первую очередь действия человека.

«Определяющим фактором будет, для чего человек берет кредит, как потратит полученные средства, пострадают ли от этих действий другие», — пояснил батюшка.

Священник подчеркнул, что вопрос «вынужденного» или рискованного кредита всегда индивидуален.

«Важнее не то, на что именно берется кредит, а берется ли он на греховные или не греховные вещи», — отметил он.

При этом, по его словам, верующему нельзя забывать о последствиях для всей семьи. Необходимо понимать, поставит ли кредитная нагрузка самого человека и его семью в затруднительное положение, так ли необходимы вещи, на которые берется заем.

Разграничить здоровое отношение к деньгам и их обожествление священник предложил с помощью простого внутреннего теста.

«Можно спросить себя: можем ли мы от них отказаться, или же у нас зависимость от своего благополучия? Если человек не представляет жизни без постоянного роста доходов и потребления, деньги становятся чем‑то вроде маленького бога», — отметил Савастьянов.

Тем, кто уже оказался в долговой яме и тяжело переживает из-за этого, священник советует начинать не только с финансового плана, но и с работы над собой.

«Необходимо, в первую очередь, осознание этой проблемы. Возможно, необходимо покаяние. А также важно определить, возможно, с духовником, как изменить без греха свое финансовое положение», — подчеркнул он.

