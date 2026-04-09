Кредитный пузырь лопнул: объем безнадежных долгов в Свердловской, Челябинской и Югре вырос до небес

Объем безнадежных долгов по кредитам в регионах Уральского федерального округа достиг исторического максимума, превысив отметку в 169 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют свежие данные, обнародованные Центральным банком России. В масштабах всей страны объем просроченной задолженности перед банками вплотную приблизился к 1,7 триллиона рублей, передает РБК .

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Свердловской области, где к началу 2026 года граждане не смогли обслуживать займы на сумму 46,5 миллиарда рублей. За год объем «плохих» кредитов в регионе вырос на 8,7 миллиарда, а их доля в общем кредитном портфеле достигла 4,08 процента.

Второе место по абсолютным показателям занимает Челябинская область. Здесь жители просрочили выплаты на 36 миллиардов рублей, что составляет 4,8 процента от совокупной задолженности. Прирост за год составил 7,6 миллиарда. В Ханты-Мансийском автономном округе регулятор зафиксировал 30 миллиардов безнадежных кредитов — это 4,42 процента от портфеля и также плюс 7,6 миллиарда к прошлому году.

В Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе суммарный показатель просрочки составил 24,2 миллиарда рублей, однако структура заметно различается: если в Тюменской области доля проблемных займов находится на уровне 4,2 процента, то в ЯНАО она достигает внушительных 9,56 процента — это самый высокий относительный показатель среди всех субъектов УрФО. Курганская область замыкает список с просрочкой в 8,08 миллиарда рублей, что соответствует 5 процентам от объема выданных кредитов; за год сумма увеличилась на 1,5 миллиарда.

Таким образом, во всех без исключения регионах Уральского федерального округа зафиксирован заметный рост проблемной задолженности, что отражает общероссийскую тенденцию к ухудшению платежной дисциплины населения.

