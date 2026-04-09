В Общественной палате предложили ввести льготные медкредиты для многодетных

В России обсуждается новая мера поддержки многодетных семей — введение льготных кредитов на медицинские услуги с пониженной процентной ставкой. Инициатива о предоставлении многодетным семьям льготных кредитов на оплату медицинских услуг была озвучена в Общественной палате РФ. С соответствующим предложением выступил заместитель секретаря палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС .

Согласно идее, речь идет о кредите со ставкой около 3% годовых сроком до 10 лет. Максимальный объем финансирования может составить до 3 млн рублей. Предполагается, что воспользоваться средствами можно будет в течение семи лет для оплаты медицинских услуг всех членов семьи.

Гриб отметил, что подобная мера способна существенно снизить финансовую нагрузку на многодетные семьи, поскольку расходы на лечение занимают значительную долю их бюджета. Кроме того, он указал, что возможность оплачивать услуги в выбранных медицинских учреждениях дает семьям большую гибкость, что особенно важно в сложных жизненных ситуациях.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в 4 раза увеличилось финансирование мер поддержки семей с детьми.