«Высокочувствительная и язвительная»: психолог раскрыла характер Мии Бойко в конфликте с квадроберами

Совсем недавно известная певица Мия Бойко попала в скандал после того, как со сцены негативно высказалась о девочке-квадробере, которая потерялась и поднялась к артистке, чтобы найти родителей. Конфликт певицы с мамой девочки продолжился в социальных сетях, об этой ситуации высказались и многие знаменитости. Почему Мия не отступает от своих слов и в чем особенность ее психологического портрета, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По ее словам, Бойко очень необычная девушка. В современном мире таких людей зовут «высокочувствительными».

«Но если в самом слове «высокочувствительный» заложено скорее умение «чувствовать и сочувствовать», то Мия больше восприимчива не к чувствам и ощущениям, а к мыслям, идеям и концепциям. Она настроена на будущее, как бы странно это ни звучало. Может воспринимать идеи, образы, умонастроения, которые будут «в ходу» не сейчас, а лет через 10-30. Вполне возможно, что те самые дети, которым сейчас по 10 лет, и будут ее основной аудиторией, даже когда подрастут — именно потому, что у нее есть все шансы стать «голосом» их поколения», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом плане ее «конфликт с квадробингом», по словам эксперта, особенно интересен.

«В сети ехидно пишут, что до сих пор она особенно ничем и не выделялась из общей массы поп-певиц, а тут наконец у нее появилось «свое лицо». На это можно ответить, что вообще-то потенциал свободомыслия и выражения в мир своего уникального мнения у Мии очень большой. Но возможно, что до сих пор он был припрятан. Под нежеланием конфликтовать с партнерами, продюсерами, аудиторией», — добавила Метальникова.

Такое «соглашательство», продолжила она, вообще часто свойственно женщинам и подкрепляется воспитанием: «лишь бы всем было хорошо и все были довольны, а я уж как-нибудь потерплю».

«Ни одного плохого слова о девочке Мия Бойко не сказала, нет ничего неуважительного в ее поведении по отношению к девочке — ни в словах, ни в языке тела. А людей, которые сразу бросаются «заступаться», легко заподозрить просто в желании попиариться на волне хейта», — подчеркнула эксперт.

Миа была очень чувствительным ребенком, хотя, вполне возможно, и язвительным, добавила психолог. Для нее куда больше свойственно отношение к людям как к равным, братьям и сестрам, независимо от возраста, пола и увлечений.

«Возможно, людям с другой психологической организацией трудно это понять, поэтому они видят в поведении Мии «самоутверждение» или «попытку унизить». Но могу лишь сказать, что быть честной, открытой, искренней и «называть вещи своими именами», даже если это неприятно и неудобно — очень в характере Мии», — заключила Метальникова.

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