Крупный поставщик питания RBE Group судится с подконтрольным Минобороны «Военторгом»

Крупный российский холдинг RBE Group Андрея Шокина вступил в судебное противостояние с подконтрольным Минобороны АО «Военторг». Компания пытается взыскать с государственного предприятия в общей сложности около 1,3 млрд рублей по контрактам на обеспечение питанием военнослужащих, пишет « Коммерсантъ ».

RBE Group, известная как поставщик питания для «Сапсанов», УГМК и других крупных компаний, унаследовала армейские контракты после гибели в 2023 году Евгения Пригожина, чья группа «Конкорд» ранее обслуживала силовые структуры. Максимальная сумма одного из контрактов оценивается в 20,1 млрд рублей. При этом выручка оператора — ООО РБЕ — в 2024 году взлетела в 3,9 раза, достигнув 76,9 млрд рублей.

По данным картотеки арбитражных дел, компания подала серию исков. По двум из них суды уже удовлетворили требования о взыскании неустойки (на 32,7 млн и 8,97 млн рублей), отметив, что «Военторг» погасил основной долг уже после обращения в суд. Государственное предприятие, ссылаясь на технические сложности с казначейским сопровождением, пытается обжаловать эти решения.

Параллельно с судами Минобороны с 1 января 2025 года приостановило действие контракта с RBE Group, уведомив о необходимости вернуть имущество на 14 млрд рублей. Эксперты отмечают, что такая мера указывает на серьезный конфликт.

Однако аналитики сходятся во мнении, что найти альтернативного поставщика, способного мгновенно обеспечить нужды всей армии, практически невозможно. По данным источника, RBE Group продолжает выполнять обязательства, а стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества на новых условиях.

