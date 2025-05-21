Крупный штраф или лишение прав: что грозит водителю за сбитого лося в Подмосковье

Случаи столкновения автомобилистов с лосями на дорогах Московской области не редкость. Для водителя, сбившего лося, предусмотрено наказание в виде штрафа, а в некоторых случаях возможно и лишение прав. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в преддверии летнего сезона рассказал адвокат Иван Дощенко.

Эксперт отметил, что за сбитого на дороге лося штраф в Кодексе РФ об административных правонарушениях не предусмотрен.

«При этом, приказом Минприроды России от 08.12.2011 N 948 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам" предусмотрена компенсация за сбитого лося в размере 80 тыс. рублей», — пояснил адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, если водитель покинул место ДТП, предусмотрено более серьезное наказание, продолжил Дощенко.

«Если так случилось, что вы сбили лося, ни в коем случае не уезжайте. Надо сделать все то, что предусматривают правила дорожного движения при ДТП. В противном случае можно лишиться права управления транспортным средством на полтора года по статье 12.27 КоАП, а также распрощаться с компенсациями по страховке», — заключил эксперт.

Ранее в Подмосковье пытались спасти сбитого лося, который провел на обочине почти сутки.