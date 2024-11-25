Куда ехать на заработки в России: назван регион с самыми высокими зарплатами

Москва возглавила рейтинг регионов с самым большим приростом зарплатных предложений. Средняя зарплата для новых сотрудников в столице осенью 2024 года составила 99 476 рублей (+21% за год), следует из данных, предоставленных аналитиками «Авито Работы» интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По приросту средних предлагаемых зарплат в столице лидирует направление HoReCa (+27%) — это гостиничный и ресторанный бизнес. Заработок новых сотрудников в этой сфере превысил 87 тысяч рублей, сообщили аналитики.

Предлагаемые зарплаты от московских работодателей выше, чем в других регионах. Например, в Санкт-Петербурге новичок может заработать в среднем 84 708 рублей, что почти на 15% меньше, чем в столице. Кроме того, в Питере не наблюдается такого активного роста зарплатных предложений, его темпы составили 14% за год. В культурной столице, в отличии от Москвы, быстрее других растут доходы работников социальной сферы, искусства и культуры (+35%).

Второе место после Москвы по приросту зарплатных предложений к осени 2024 года заняла Воронежская область (+17%), где доходы новых сотрудников достигли 77 708 рублей. Именно в этом регионе активнее всего растут доходы в сфере общественного питания (+55%).

В тройку лидеров также входит Новосибирская область (+15%), но размер предложения от работодателей здесь на 28,46% ниже столичного и составляет 71 164 рубля. Такие же темпы роста зарплат наблюдаются в Краснодарском крае, где средний размер предложения составляет 76 266 рублей (на 23,33% ниже Москвы).

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