Куда подавать документы: проходные баллы в вузы Москвы для поступления на бюджет в 2025 году

Поступить в престижный московский вуз — мечта многих российских выпускников. Однако не все абитуриенты набирают необходимый проходной балл, тем более если целятся на бюджетное место. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» собрало перечень самых престижных вузов столицы и необходимые для бюджета проходные баллы в 2025 году. Подробнее — в материале.

Первое место занимает МГУ им. Ломоносова — старейший и один из самых крупных университетов в РФ, признанный научно-образовательный центр с высокими позициями в мировых рейтингах. Здесь представлен широкий выбор направлений, охватывающих как естественные, так и гуманитарные науки. Для поступления на бюджетное место абитуриенту необходимо иметь средний балл ЕГЭ 88,85 (за один предмет), а минимальный проходной балл составляет 221.

Далее следует НИУ ВШЭ, известный своей качественной подготовкой в сферах экономики, управления, социологии и информационных технологий. Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет — 96,46, минимальный — 252.

Им не уступает и РУДН — многонациональный университет, принимающий студентов из более чем полутора сотен стран мира. Вуз специализируется на международных отношениях, гуманитарных науках, медицине и инженерном деле. Средний балл ЕГЭ на бюджетной основе — 84,64, минимальный — 192.

Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) является крупнейшим в России вузом, специализирующимся на подготовке кадров для транспортной и логистической отраслях, в том числе для железнодорожной сферы. Средний балл ЕГЭ — 88,85, минимальный — 221.

РАНХиГС при Президенте РФ — крупный российский вуз, специализирующийся на подготовке управленческих кадров для государственных структур и бизнеса в сферах государственного управления, юриспруденции и экономики. Средний балл ЕГЭ — 93,39, минимальный — 256.

Фото: [ медиасток.рф ]

МИРЭА — Российский технологический университет, который является одним из ведущих вузов в областях IT, радиоэлектроники, кибербезопасности и инженерии, ориентированный на инновационную деятельность и технологические разработки. Средний балл ЕГЭ — 80,95, минимальный — 180.

Финансовый университет при Правительстве РФ занимает лидирующие позиции в подготовке специалистов для финансовой сферы, экономики и банковского дела как для государственного, так и для корпоративного секторов. Средний балл ЕГЭ — 93,65, минимальный — 237.

МГТУ им. Баумана — один из наиболее престижных инженерных вузов страны, славящийся своей подготовкой в области машиностроения, робототехники и космических технологий. Средний балл ЕГЭ — 82,47, минимальный — 218.

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) — крупнейший педагогический вуз в России, являющийся ведущим центром подготовки учителей, психологов и специалистов для системы образования. Средний балл ЕГЭ — 80,03, минимальный — 140.

Замыкает десятку РГПУ им. Герцена — один из старейших педагогических университетов России, осуществляющий подготовку специалистов в области образования, психологии, филологии, искусств и социальных наук. Средний балл ЕГЭ — 79,47, минимальный — 160.

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