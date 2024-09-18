В Таиланде станет дороже — там введут туристический налог: сколько придется платить россиянам

В Таиланде планируют ввести туристический налог для иностранцев, с таким предложением выступил министр туризма страны Соравонг Тьентонг, пишет газета Bangkok Post. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как введение сборов может сказаться на турпотоке россиян в государство Юго-Восточной Азии.

Власти Таиланда предлагают ввести туристический налог, размер которого составит от 150 до 300 батов (около 411 — 823 рублей). Сумма сбора будет зависеть от того, как путешественник добрался до страны. Для тех, кто прилетел на самолете, цена будет выше.

«Вероятно, реально налог никак не скажется. Туда в разы увеличился турпоток. По сравнению с тратами на перелет, на тур, стоимость которого на двоих около 300 тысяч рублей, я думаю, это не повлияет», — заявил Барзыкин.

По словам эксперта, Таиланд входит в пятерку наиболее популярных среди российских туристов курортов. В целом, в 2024 году граждане РФ стали больше путешествовать, чем годом ранее. Турпоток внутри страны увеличился на 15-17%, за рубеж на 15% в зависимости от направления. Сегмент путешествующих граждан составляет более трети населения страны, добавил он.

«Конечно, люди путешествуют, но стараются оптимизировать, сэкономить, понизить категорийность, обойти «высокие даты», бронируют путевки заранее. Но все равно не отказываются», — заключил Барзыкин.

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