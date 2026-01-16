Куда уйдут триллионы и как жить с грыжей: ответы на главные вопросы в программе «Доктор знает»

В свежем выпуске медицинской программы «Доктор знает» ведущий Артём Горьков обсудил ключевые темы, волнующие зрителей. Одним из центральных вопросов стала проблема межпозвоночных грыж. На вопросы пациентов ответил приглашённый эксперт — кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Сергей Нагорный, выступивший в роли медицинского гида.

Программа также осветила значимую для всей системы здравоохранения новость: Правительство РФ заявило о выделении 9 триллионов рублей на развитие медицины. Финансирование будет распределяться по различным программам поэтапно, с 2026 по 2030 год, что, по мнению авторов выпуска, может привести к заметным изменениям в отрасли.

Кроме того, в эфире рассказали о научном открытии — уникальном белке, способном замедлять процессы старения, а также о важном законодательном нововведении. Власти намерены чётко разграничить понятия «медицинская помощь» и «медицинские услуги», чтобы устранить недопонимание у пациентов.

Ранее сообщалось, что ночная боль в копчике может говорить о новообразовании.