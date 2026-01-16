Врач объяснил причины боли в области копчика

Боль в области копчика может быть сигналом проблем с позвоночником, органами малого таза или соединительной тканью. Врач-остеопат Дмитрий Симкин объяснил, когда она требует срочной диагностики и к каким специалистам стоит обращаться.

Боль в копчике может быть связана с различными причинами — от травм и нарушений опорно-двигательного аппарата до воспалений и новообразований в органах малого таза. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

Если боль возникла резко после травмы, первым шагом должно быть обращение к травматологу и рентген для исключения перелома. В остальных случаях важно обратить внимание на сопутствующие симптомы: проблемы с дефекацией или дискомфорт в аноректальной области требуют консультации проктолога, а ночные боли могут сигнализировать о возможных новообразованиях и требуют осмотра онколога.

Когда врачи исключили опухоли и проктологические заболевания, причину следует искать в опорно-двигательном аппарате. Чаще всего боль в этом случае связана с несколькими факторами: длительным сидением, последствиями травм и натяжением фасций — соединительной ткани, проходящей через все тело.

По словам Симкина, при натяжении фасций формируется очаг сжатия, который постепенно «тянет» копчик в сторону пораженной зоны. Из-за этого ткани в области копчика напряжены, кровоснабжение нарушается, и возникает компенсаторное воспаление, приводящее к регулярным болям. Натяжение фасций может сохраняться годами, а иногда и десятилетиями, если процесс был запущен ранее.

Специалист подчеркнул, что боль в копчике всегда требует внимательного подхода и диагностики, чтобы определить точную причину и выбрать правильное лечение.

Ранее сообщалось, что власти установили новые сроки ожидания приема врачей в России.