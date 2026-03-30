Куличи с колбасой и курицей: в РПЦ отреагировали на сомнительные новинки сетевых магазинов к Пасхе

В сетевых магазинах Подмосковья к Пасхе появились необычные куличи: с ветчиной и сыром, а также с пепперони, маслинами и соусом песто. Цена такой выпечки — около 300 рублей. Кроме того, в интернете жители региона активно делятся рецептами куличей с самыми разнообразными начинками — от дубайского шоколада до курицы. Новые кулинарные эксперименты вызывают неоднозначную реакцию среди верующих. Как к таким куличам относится церковь, корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнал у священника Алексея Батаногова.

Собеседник издания признался, что о куличах с колбасой и курицей слышит впервые в жизни.

«Это, очевидно, маркетинговый ход, чтобы лучше продать. Один человек купит не один кулич, а два: простой и новинку с колбасой. Ничего, кроме бизнеса, я здесь не вижу», — подчеркнул отец Алексей.

Он добавил, что кулич — это символическая еда, пасхальный непостный хлеб, приготовленный для разговления после Великого поста.

«Кулич имеет отсылку к хлебу Евхаристическому. Христос после своего Воскресения являлся ученикам своим и разделял с ними трапезу. Поэтому кулич — это религиозный хлеб, предназначенный для разговления. Когда в него добавляют колбасу или курицу, конечно, это вызывает улыбку. Символизм нарушается ради выгоды», — отметил священник.

Несмотря на это, Батаногов считает, что строгого запрета на куличи с необычными начинками нет. И если кто-то хочет попробовать такую экзотику — это его право. При этом символический смысл данной трапезы потеряется.

«Ничего катастрофического я в этом не вижу, потому что все-таки самое главное для православного человека — это причастие святых Тайн Христовых», — заключил собеседник издания.

Ранее сообщалось, почему «бить ветками» в Вербное воскресенье опасно для веры.