Курс доллара превысил 81 рубль и растет вверх: покупать быстрее или подождать падения

Сохранять все сбережения в рублях рискованно, но и ждать обвала доллара из-за внешней политики президента США Дональда Трампа не стоит. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента МОФ РАНХиГС, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

По его словам, после короткого укрепления рубль снова сдает позиции: доллар держится чуть выше 81 рубля, евро — в районе 93. Главный фактор ослабления — изменения в валютных операциях государства: с 5 марта Минфин РФ приостановил покупки и продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила, с рынка ушло крупное предложение валюты, и это поддерживает курс доллара.

Рост цен на нефть, как считает эксперт, пока не помогает: эффект дойдет до рынка только когда начнет активно конвертироваться экспортная выручка, то есть ближе к середине весны, и то при условии, что не исчезнет «военная премия» в цене нефти.

«Мой базовый сценарий курса валюты на лето — 80–83 рубля за доллар, с возможным движением к 90–95 во втором полугодии. Некоторые эксперты уже называют и 100 рублей за доллар», — отметил Головецкий.

Краткие просадки курса возможны в конце марта и апреле, когда компании будут продавать валюту под налоговые платежи, но экономист не ждет устойчивого укрепления рубля. Плюс на нацвалюту давят ожидания снижения ключевой ставки и восстановления импорта, а государство, по словам эксперта, «сознательно выбирает более слабый рубль ради бюджета и ФНБ».

При покупке долларов сегодня — по курсу около 80 рублей — экономист советует исходить из цели. Для отпуски приобрести валюту лучше заранее и частями, чтобы не ловить скачок перед поездкой. Для сбережений Головецкий рекомендует не ставить все на доллар, а делать диверсифицированный портфель: немного наличной валюты, квазивалютные облигации, акции экспортеров. Для спекуляций, считает он, момент неудачный.

«Рынок слишком волатилен, движения возможны в обе стороны, и стратегия „все в доллар прямо сейчас“ несет слишком высокий риск», — резюмировал экономист.

