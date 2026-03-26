Кузов зацветет ржавчиной: эксперт объяснил, почему нельзя тянуть с мойкой авто после зимы

Грязь и реагенты, оставшиеся на кузове автомобиля после зимы, могут запустить коррозию уже в первые теплые недели, причем в зоне риска в первую очередь оказываются сколы и царапины. О том, почему важно как можно раньше свозить машину на мойку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал автоэксперт Андрей Венгерский.

Он отметил, что, если весной оставить машину немытой, смесь песка, соли и реагентов продолжит работать по кузову, даже когда на дорогах уже сухо.

«Грязь забивается в сколы и царапины, и именно там металл начинает активно корродировать. Когда вы помоете машину через пару месяцев, вы удивитесь появлению ржавых точек, ржавых царапин, и это уже будет не остановить, они будут разрастаться. В худшем варианте потом придется красить кузовные детали», — пояснил Венгерский.

По словам эксперта, особенно важно тщательно промывать пороги, арки колес и нижнюю кромку дверей — туда зимой летит основная масса реагентов и абразива с дороги. Венгерский подчеркнул, что тянуть с весенней мойкой не стоит: чем дольше машина стоит в грязи, тем выше риск, что коррозия пойдет вглубь металла.

При этом он добавил, что совсем не обязательно сразу ехать на дорогую детейлинг-мойку — подойдет и самая простая мойка авто своими силами у дома.

«Сейчас куча средств: можно покупать какие угодно — дешевые, дорогие — и мыть машину самому. Даже если вы просто за 100 рублей с обычным шампунем обольете машину на самомойке, это будет лучше, чем ее не мыть. Главное — смыть зимнюю грязь и реагенты, а уже потом можно думать о полировке и защите кузова», — резюмировал автоэксперт.

