«Квадрат» по 379 тыс. рублей: «вторичка» в Москве подорожала на 9% за год — что будет с ценами дальше

В декабре средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке в Москве составила 379,2 тыс. рублей, жилье подорожало на 9% за год. В Московской области темпы роста цен на недвижимость меньше — 4% за год. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали аналитики сервиса «Циан».

Как отметили эксперты, в Подмосковье средняя цена за «квадрат» на «вторичке» составила 170,3 тыс. рублей в декабре, рост за год на 4%. В Москве цены оказались самыми высокими по России, в среднем достигнув 379,2 тыс. рублей за 1 кв. м. К примеру, в Санкт-Петербурге средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет 256,3 тыс. рублей (+13% за год), в Казани — 209,3 тыс. рублей (+9%), в Сочи — 330 тыс. рублей (+5%).

По итогам года количество сделок купли-продажи в Москве оказалось на 4% ниже уровня 2024 года, тогда как в Санкт-Петербурге, напротив, выросло на 2%. Во втором полугодии наблюдалось восстановление активности: в период с июля по ноябрь число сделок в городах с населением свыше 500 тыс. человек увеличилось на 25%.

«В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на 8%, спроса — на 10%. Основным фактором роста должно стать изменение ставки ЦБ – ниже 14% во втором полугодии. Возможные ограничения восстановления — замедление экономики и стагнация доходов», — заключил директор направления вторичной недвижимости «Циана» Александр Гарбузов.

