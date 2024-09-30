Ле Пен не выстоит: чем закончится суд над лидером «Национального объединения» Франции

Суд во Франции начинает процесс против лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и других ее членов по делу об отмывании средств Европарламента через фиктивный найм ассистентов, пишет РИА Новости. Политолог Юрий Светов предположил, что Ле Пен признают виновной по нескольким направлениям.

По его словам, судебные тяжбы, как та, что развернулась против Ле Пен, не новы для Франции — некоторых политиков уже уличали в подобных нарушениях. Несмотря на то, что это политический процесс, эксперт не исключает наличия реальных оснований для возбуждения дела в отношении лидера «Национального объединения».

«Думаю, что ее признают виновной по каким-то направлением, надо «додавить». Надвигаются президентские выборы во Франции, она собирается снова баллотироваться, и на волне относительно успешного выступления «Национального объединения» на выборах в Европарламент и Национальное собрание Франции надо как-то их дискредитировать. Поэтому будут процессы, этот закончится, найдут еще какой-нибудь», — подчеркнул Светов.

Ранее политолог высказался о возможности импичмента действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону.