Лечимся бесплатно: на какие виды обследований россияне могут рассчитывать по ОМС

У граждан есть возможность пройти различное обследование на бесплатной основе по ОМС (обязательное медицинское страхование). Об этом рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Людмила Лапа.

В частности, люди могут пройти общую диспансеризацию: с 18 до 39 лет — один раз в три года; с 40 лет — каждый год.

«Человеку полностью делают обследование, берут анализы на общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимию крови и даже в последнее время изучают рентген, гастроскопию и колоноскопию», — пояснила врач.

Также по ОМС бесплатно можно пройти онкоскрининг: женщинам доступна маммография, мужчинам — проверка простаты.

«Это нужно, чтобы не было поздних выявлений онкологии. Если были жалобы, то женщине обязательно положена маммография, мужчинам — уролог-андролог», — отметила Лапа.

Кроме того, человек может сдать анализы на гормоны и витамины (по показаниям): ТТГ, Т4, пролактин, витамин D и другие. Также граждане могут рассчитывать на бесплатное УЗИ по направлению: УЗИ щитовидки, сердца, органов таза и брюшной полости.

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