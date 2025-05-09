Ученые открыли новый метод борьбы с раком толстого кишечника

Колоректальный рак остается одним из наиболее сложных в лечении онкологических недугов из-за его способности маскироваться от иммунной системы и быстро приспосабливаться к лечебным воздействиям.

По прогнозам, к 2040 году количество ежегодно регистрируемых случаев этой болезни может возрасти на 63%, достигнув 3,2 млн, а смертность увеличится на 73%, составив 1,6 млн случаев в год.

Сегодня основные способы борьбы с заболеванием включают хирургическое вмешательство, химиотерапию и лучевую терапию. Иммунотерапия дала определенную надежду, но она подходит не всем и зачастую влечет за собой серьезные побочные эффекты, включая аутоиммунные реакции, так как препараты воздействуют не только на пораженные, но и на здоровые клетки.

В журнале Biofunctional Materials были опубликованы результаты исследования, где ученые из Университета Витватерсранда (Йоханнесбург) предложили объединить два подхода:

Заблокировать механизмы подавления иммунного ответа, которые раковые клетки используют посредством белков PD-1/PD-L1, подавляющих Т-клетки. Устранение этой блокировки способствует активации иммунной системы.

Провести «вакцинацию» непосредственно в опухоль, обучая дендритные клетки распознавать и уничтожать раковые клетки с помощью Т-лимфоцитов.

У этого метода есть уязвимость: недостаток Т-клеток, способных атаковать опухоль, может свести на нет эффективность терапии. Предлагается двухэтапная стратегия: сначала «вакцинация» для увеличения числа активных Т-клеток, а затем блокировка PD-1/PD-L1 для усиления их действия.

Нанотехнологии могут сыграть важную роль в этом процессе, доставляя лекарства точно в цель с помощью наночастиц с пептидами, выполняющими роль «навигаторов» для опухоли.

Эти частицы уменьшают повреждение здоровых тканей, увеличивают эффективность препаратов, могут переносить одновременно несколько лекарственных средств.

Эти методы не являются лишь теорией — они уже проходят лабораторные испытания.

Этот обзор представляет собой алгоритм для разработки новых подходов к лечению. Комбинация иммунотерапии и нанотехнологий потенциально может повысить вероятность успешного излечения, уменьшить токсичность лечения, открыть новые возможности для пациентов с резистентными формами рака.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили, что анализ крови может выявить рак на ранней стадии.