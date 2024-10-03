Лечиться придется долго: названа главная опасность пыльных бурь на юге России

Пыльные бури, прошедшие на юге России, возникли из-за засухи и могут дойти до Москвы, сообщают СМИ. Подобные природные явления крайне негативно влияют на здоровье людей. Подробнее о том, что грозит жителям столицы и соседних регионов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Яна Шмелева.

По ее словам, частицы пагубно влияют на дыхательные пути. Особенно плохо становится людям с хроническими заболеваниями.

«Частицы могут вызывать различные заболевания или отяготить течение имеющихся — например, бронхит, эмфизема, а также заболевания сердечно-сосудистой системы, главные инфекции. Могут возникнуть раздражения на коже. Очевидно, что пыль может стать причиной смерти или травм из-за банального ухудшения видимости на дороге», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам терапевта, чем меньше частицы, тем более пагубное воздействие на здоровье человека они оказывают.

«Если они среднего размера, то способны проникать глубоко в легкие и накапливаться в них, а более мелкие могут преодолевать аэрогематический барьер в легких и проникать в кровеносную систему. Кроме того, они не только усугубляют наличие имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, но и повышают риск возникновения рака легких», — добавила Шмелева.

Но подобный исход возможен лишь в случае, если пылевые частицы поступают в организм на постоянной основе или в больших количествах.

«Поэтому при приближении пыльной бури необходимо плотно закрывать окна и дверь в доме, а также избегать ненадежных зданий, электрических сетей и деревьев, если вы находитесь на улице. Не стоит прятаться в ветхих зданиях, а если вы в машине, то при потере видимости лучше остановиться, выключить двигатель, плотно закрыть двери и окна. При нахождении на улице важно закрыть лицо шарфом или надеть маску», — заключила терапевт.

Несмотря на вероятность появления пыльной бури в Москве и области, синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин успокоил жителей столицы и региона. По его словам, бури сюда не дойдут, а приближающиеся дожди и вовсе прибьют все частички пыли к земле.

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