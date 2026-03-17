Легендарный iPhone 5 официально больше не будут обслуживать и ремонтировать

Компания Apple официально перевела iPhone 5 в категорию «устаревших» устройств, пишет портал itzine.ru. Это значит, что корпорация прекращает поставки запчастей и любое ремонтное обслуживание для этой модели.

Владельцам смартфона теперь придется искать альтернативные способы ремонта или задуматься о переходе на более новое устройство.

iPhone 5 был представлен в сентябре 2012 года и стал первым смартфоном Apple с разъемом Lightning, который оставался стандартом более десяти лет. Устройство выделялось тонким алюминиево-стеклянным корпусом и увеличенным экраном, задав тренды на годы вперед. До недавнего времени модель считалась «винтажной», но теперь окончательно перешла в разряд устаревших.

Основные причины — аппаратные возможности iPhone 5 перестали соответствовать требованиям современных версий iOS, а количество активных пользователей снизилось до уровня, при котором поддержка становится экономически нецелесообразной.

Apple традиционно обеспечивает новые версии ОС для iPhone в течение пяти-шести лет, после чего еще пару лет оказывает ограниченный ремонтный сервис. iPhone 5 подошел ко второму критическому сроку.

