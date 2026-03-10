Apple регистрирует в России бренд Connect to Apple Watch

Американская корпорация Apple направила в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака Connect to Apple Watch для реализации электроники и программного обеспечения на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным ведомства, правовая защита запрашивается для широкого перечня продукции, включая смарт-часы, наушники, компьютеры, игровые консоли и специализированный софт. Также под этим брендом производитель сможет выпускать оборудование для фитнеса. Несмотря на фактическую приостановку официальных продаж техники и блокировку платежного сервиса Apple Pay весной 2022 года, технологический гигант продолжает поддерживать свой юридический статус в стране.

Регистрация новых наименований позволяет компании защищать интеллектуальную собственность от несанкционированного использования и пресекать появление контрафактной продукции. Юристы полагают, что подобные действия направлены на долгосрочное сохранение позиций на рынке, даже если прямые поставки в данный момент не осуществляются.

