Лесничество против дачников: кто прав в споре о вырубке «легких» Нижнего Тагила?
Жители Нижнего Тагила пожаловались президенту на спорную вырубку леса
В Нижнем Тагиле разгорается конфликт между местными жителями и властями из-за масштабной вырубки леса в районе поселка Монзино. Дачники и активисты, называющие этот лес «зелеными легкими» промышленного города, утверждают, что под видом санитарных работ ведется коммерческая заготовка деловой древесины, пишет ТагилСити.ру.
По словам местных жителей, работы проводят анонимные бригады без установленных информационных щитов, а оставленные отходы создают пожарную опасность. Они оценивают объем вырубленной здоровой древесины уже в 450 кубометров. В ответ на это в министерстве природных ресурсов Свердловской области заявили, что рубки являются санитарными, согласованы с лесничеством и направлены на ликвидацию последствий урагана, а также деревьев, пораженных короедом и гнилью. В ведомстве настаивают, что нарушений нет.
Не удовлетворившись официальными ответами, инициативная группа жителей Монзино направила жалобы в федеральные инстанции, включая администрацию президента. Пока обращения рассматриваются, вырубка, по свидетельствам местных, продолжается.
