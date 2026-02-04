Лесничество против дачников: кто прав в споре о вырубке «легких» Нижнего Тагила?

В Нижнем Тагиле разгорается конфликт между местными жителями и властями из-за масштабной вырубки леса в районе поселка Монзино. Дачники и активисты, называющие этот лес «зелеными легкими» промышленного города, утверждают, что под видом санитарных работ ведется коммерческая заготовка деловой древесины, пишет ТагилСити.ру⁠.

По словам местных жителей, работы проводят анонимные бригады без установленных информационных щитов, а оставленные отходы создают пожарную опасность. Они оценивают объем вырубленной здоровой древесины уже в 450 кубометров. В ответ на это в министерстве природных ресурсов Свердловской области заявили, что рубки являются санитарными, согласованы с лесничеством и направлены на ликвидацию последствий урагана, а также деревьев, пораженных короедом и гнилью. В ведомстве настаивают, что нарушений нет.

Не удовлетворившись официальными ответами, инициативная группа жителей Монзино направила жалобы в федеральные инстанции, включая администрацию президента. Пока обращения рассматриваются, вырубка, по свидетельствам местных, продолжается.

Ранее сообщалось, что работы по оздоровлению лесов проведут на 6,5 тыс. га в Подмосковье в 2026 году.