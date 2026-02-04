В Подмосковье в 2026 году работы по оздоровлению лесов проведут на 6,5 тыс. га

Мероприятия по оздоровлению лесов проведут на 6,5 тыс. га в Подмосковье в 2026 году. О планах работ рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.

В планах проведение сплошных санитарных рубок на площади 500 га и выборочных санитарных рубок на площади 1 тыс. га. Неликвидную древесину планируется убрать на 5 тыс. га. Кроме того, вырубят 4 тыс. аварийных деревьев.

В рамках работ особое внимание будет уделено участкам леса, которые расположены у населенных пунктов, социальных объектов и вдоль дорог.

Мероприятия по восстановлению лесов проведут более чем на 2 тыс. га.

Ранее о работе по оздоровлению лесов рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.