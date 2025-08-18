Лето не вернется: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю с 19 по 22 августа

Небольшое похолодание ожидается в Москве и Московской области на неделе с 19 по 22 августа. Температура воздуха днем не поднимется выше +23 градусов, а ночью опустится до +8, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По прогнозу эксперта, во вторник облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь.

«Температура ночью в Москве +12…+14, днем в Москве +19...+21. По области ночью +9...+14, днем +16...+21. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой, местами умеренный дождь.

«Температура ночью в столице +11…+13, днем +20…+22 градуса. По области ночью +8…+13, днем +18…+23 градуса. Ветер западный, юго-западный, 6-11 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В четверг, 21 августа, облачно, дождь, днем местами сильный.

«Ночью в Москве +11…+13 градусов, днем +15…+17. В Подмосковье ночью +8…+13, днем +14…+19 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метро в секунду», — добавил синоптик.

В пятницу облачно и дождь. Температура ночью +8...+13, днем +15...+20 градусов. Ветер слабый.

Атмосферное давление

Давление в течение недели будет преимущественно ниже нормы. Во вторник ожидается 742 мм ртутного столба, в среду — 741 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели вновь вернутся к 742 мм ртутного столба.

Атмосферное давление оказывает существенное влияние на здоровье различных групп населения. Пониженное давление может вызывать у диабетиков, гипотоников и лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата такие симптомы, как одышка, аритмия, слабость, тревога и снижение концентрации.

Повышенное атмосферное давление представляет угрозу для гипертоников, людей с метаболическими нарушениями, а также для тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Скачки давления способны приводить к обострению хронических заболеваний и ухудшению общего самочувствия у метеочувствительных людей.

