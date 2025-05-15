Лето придет, но ненадолго: чем погода удивит жителей Москвы и Подмосковья в выходные 17 и 18 мая

Долгожданная летняя погода порадует жителей Москвы и Московской области в выходные дни 17 и 18 мая. Температура воздуха поднимется до +22 градусов, однако продержится всего два дня. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу, 17 мая, ожидается облачность с прояснениями.

«Ночью преимущественно без осадков, температура воздуха в столице +8…+10. Днем местами небольшой дождь, температура +19…+21 градус. По области ночью ожидается +5…+10, днем +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный, восточный, 3-8 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, продолжил эксперт, ночью сохранится облачная погода с прояснениями, а местами возможен небольшой дождь. Днем облачно, небольшой, а местами умеренный, дождь.

«В столице ночью +11…+13, днем +18…+20 градусов. В Московской области ночью +8…+13, днем +16…+21 градус. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду. Днем местами возможны порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

Понедельник, 19 мая, будет облачным. Осадки ожидаются и ночью, и днем. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, а днем +12…+17 градусов. Ветер переменных направлений, 2-7 метра в секунду.

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