Лето продолжается: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 27 по 30 мая

Рабочая неделя в Москве и Московской области будет такой же жаркой, как и минувшие выходные дни. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 27 мая, ожидается переменная облачность, без осадков.

«Температура ночью в Москве +16…+18, днем +26…+28 градусов, в центре ночью +19…+21. В Подмосковье ночью +13…+18, днем +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду ожидается небольшая облачность и также без осадков. Температура в столице ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29.

«В центре ночью +16…+18 градусов. В Московской области ночью +13…+18, днем +24…+29 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — добавил Ильин.

В четверг ночью переменная облачность и без осадков. Температура в Москве +13…+15 градусов.

«Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем температура +28…+10. По области ночью +11…+16, днем +25…+30 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду», — отметил синоптик.

В пятницу, 30 мая, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ожидается +15…+20 градусов, днем +23…+28. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

Показатели атмосферного давления на неделе будут выше нормы. Во вторник поднимутся до 751 мм ртутного столба, в среду немного опустятся — до 749 мм ртутного столба. Следующие два дня продолжат падать: в четверг — 746 мм ртутного столба, в пятницу — 742 мм ртутного столба.

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Колебания атмосферного давления, в особенности его падение, могут негативно влиять на самочувствие людей с диабетом, гипотонией и болезнями опорно-двигательного аппарата. В подобных ситуациях вероятны проблемы с дыханием, нарушения сердечного ритма, чувство усталости, усиление раздражительности и ослабление концентрации внимания.

Увеличение атмосферного давления способно отрицательно сказаться на состоянии здоровья лиц, страдающих гипертонией, нарушениями обмена веществ, а также тех, кто недавно пережил острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт, предупреждают врачи.

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