«Лежали на печке под американским зонтиком»: Европа разрабатывает новое оружие дальнего действия

Европе приходится говорить о начале мощного вооружения из-за недовольства населения. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Агентство Reuters со ссылкой на заявление британского правительства сообщило, что Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого высокоточного удара» с дальностью действия, превышающей 2 тыс. км (1242 мили).

«Европа вооружается, там идет оценка экспертов, что война на Украине Европе выгодна, и они всеми силами поддерживают Зеленского по этой причине. Это все звенья одной цепи, потому что за три года в Германии, Франции и Великобритании рейтинги действующих политических команд очень плохие, поддержки общественной у них нет. Соответственно, один из самых легких способов вернуть доверие населения — это создать прецедент под названием внешняя военная угроза», — сказал Маркелов.

По словам эксперта, в Европе запустили миф о важности вооружения на континенте, поскольку там не готовы к военному противостоянию. Кроме того, на политиков повлиял тот факт, что США больше не готовы оказывать тот уровень поддержки Евросоюзу.

«Разработка этого оружия — это тоже звено цепи, потому что есть миф „надо вооружаться“. Это миф для внутреннего европейского пользования. Логика у него такая какая: мы расслабились, лежали на печке долгие годы под американским зонтиком, а Россия в это время укрепилась, у нее шикарное оружие», — подчеркнул специалист.

И такими действиями, считает эксперт, европейские политики пытаются укрепить доверие населения. При этом реальность показывает, что подобный способ не укрепит социальную защиту европейцев.

«Население в своей социальной защите разочарованно. Чтобы обойти это разочарование, продается миф о внешнем враге и внешней угрозе», — заключил Маркелов.

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