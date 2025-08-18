Льготная ипотека станет еще доступнее: что придумали в правительстве и почему эксперты выступают против

Ипотека в России может стать доступнее для льготных категорий граждан. Власти рассматривают возможность разрешения банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты. Как это повлияет на спрос и доступность ипотеки, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Резервы предназначались под кредиты, первоначальный взнос на которые составляет не менее 20%. Предполагается, что они должны применяться для смягчения экономических шоков. Также рассматривается возможность отменить надбавки и коэффициенты рисков и снизить размер базовых коэффициентов рисков по льготной ипотеке при низком уровне просроченной задолженности.

По словам Продановой, приобрести жилье в условиях столь высоких процентных ставок по кредитам, практически нереально, а переплаты за квадратные метры за весь период кредитования порой в разы превышают стоимость самой квартиры, приобретаемой в ипотеку.

«Высокие процентные ставки по ипотеке серьезно «охлаждают» спрос на квадратные метры. Застройщики испытывают финансовые трудности на фоне низких продаж и балансируют на грани банкротства. Поэтому власти обеспокоены вопросом повышения доступности ипотечных программ для льготных категорий граждан, таких как молодые семьи, многодетные семьи или люди с низким доходом», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экономист подчеркнула, что это вполне понятно, ведь льготная ипотека — это не только часть социальной политики государства, направленной на улучшение жилищных условий для граждан, особенно для тех, кто нуждается в поддержке, но и некий локомотив строительной отрасли, в частности, и мощнейший двигатель экономики страны в целом.

«Предложения относительно того, чтобы "расформировать макропруденциальный буфер капитала", а также отменить надбавки к коэффициентам рисков по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с господдержкой, могут иметь двоякий характер. С одной стороны, высвобождение капитала повысит объемы выдачи льготной ипотеки, с другой, как данная мера скажется на финансовой устойчивости банков, ведь такого рода резервы это прежде всего стабильность банковской систем», — добавила Проданова.

С другой стороны, существует реальная вероятность того, что расширение доступности льготного кредитования приведет к росту цен на квадратные метры, заключила экономист.

