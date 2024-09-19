Лига чемпионов: экспертный прогноз на матчи 19 сентября

Завершается 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов, на 19 сентября запланированы шесть игр. Экспертные прогнозы итогов матчей — в материале «Подмосковье сегодня».

Накануне состоялись матчи «Болонья» — «Шахтер» Донецк (0:0), «Спарта» Прага — «Ред Булл Зальцбург» (3:0), «ПСЖ» — «Жирона» (1:0), «Брюгге» — «Боруссия» (0:3), «Селтик» — «Слован» (5:1) и «Манчестер Сити» — «Интер» (0:0). 19 сентября на поле встретятся «Црвена Звезда» — «Бенфика», «Фейеноорд» — «Байер», «Брест» — «Штурм», «Аталанта» — «Арсенал», «Атлетико» Мадрид — «Лейпциг» и «Монако» — «Барселона».

Бывший полузащитник «Зенита» и эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Игорь Семшов считает, что в матче с «Црвена Звезда» победу одержит «Бенфика», перевес составит 1–2 мяча. Букмекеры в качестве фаворита в этом противостоянии также выбрали команду из Лиссабона, пишет «Чемпионат». В матче «Фейеноорд» — «Байер» спортивный журналист Эльвин Керимов делает ставку на то, что немцы не проиграют, а тотал голов в игре будет больше 2.5.

В противостоянии «Брест» — «Штурм» эксперт Иван Корнийчук предлагает не выбирать лучшего и верит, что на поле отличатся игроки обеих команд. В матче «Атлетико» — «Лейпциг» победа будет за хозяевами поля, уверен Игорь Семшов. Автор портала «Чемпионат» Максим Ермаков считает, что наибольшие шансы на гол у француза Антуана Гризманна, нападающего испанского клуба.

Между «Аталантой» и «Арсеналом» экс-форвард «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко решается выбрать англичан. Итальянцы, по словам бывшего футболиста, после нескольких голов продолжат игру в обороне. В матче «Монако» — «Барселона» известный российский футболист Александр Мостовой ставит на победу испанского клуба с точным счетом 1:2. Букмекеры с 55-ю процентной вероятностью тоже отдают первенство «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба присоединился к команде «Акрон» из Тольятти.