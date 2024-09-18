Лига чемпионов: прогноз на матчи 18 сентября

Футбольные фанаты по всему миру наблюдают за матчами «Лиги чемпионов», сейчас продолжается 1-й тур общего этапа турнира. Прогнозы итогов матчей 18 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В этот день сыграют «Болонья» — «Шахтер» Донецк, «Спарта» Прага — «Ред Булл Зальцбург», «ПСЖ» — «Жирона», «Брюгге» — «Боруссия», «Селтик» — «Слован» и «Манчестер Сити» — «Интер». Всего в среду в рамках чемпионата пройдет шесть игр.

В матче «Болонья» — «Шахтер Донецк» букмекеры дают коэффициент 1.80 на победу итальянцев, на ничью — 3.80, на «Шахтер Донецк» — 4.30, сообщает ВсеПроСпорт.ру. Автор портала «Чемпионат» Максим Ермаков полагает, что игра «Болоньи» при тренере Винченцо Итальяно выглядит неубедительно, а предстоящий матч команде придется провести с дерзким и закаленным в еврокубках клубом. Эксперты останавливаются на том, что обе команды забьют.

Эксперт и экс-нападающий Игорь Семшов полагает, что в матче «Спарта» — «Зальцбург» победу также не одержит ни одна из команд. При этом посмотреть фанатом будет на что, игра обещает стать упорной. Эксперты «Чемпионата» тоже склоняются к результату «ничья», но если выбирать, то стоит остановиться на «Зальцбурге».

В матче «ПСЖ» — «Жирона» нападающий «Спартака», «Сельты» и российской сборной Александр Мостовой предлагает ставить на выигрыш французов со счетом 2:1. Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич солидарен с форвардом и тоже решает ставить на победу «ПСЖ».

В матче «Брюгге» — «Боруссия» спортивный корреспондент Эльвин Керимов ставит тотал голов больше 2.5. Фаворит противостояния, как считают букмекеры, — «Боруссия». Между командами «Селтик» и «Слован» аналитик Иван Корнийчук отдает предпочтение хозяевам поля — более опытному шотландскому клубу.

В 22:00 по московскому времени на поле сойдутся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер». Бывший нападающий Роман Павлюченко отдает свой голос за британцев. С мнением экс-форварда согласен комментатор Денис Казанский, он назвал игру команд слишком неравной.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишен водительских прав и не сможет сесть за руль в течение ближайших шести месяцев. Он заплатит штраф в размере 3 тысяч евро.