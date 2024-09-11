Чемпиона мира по футболу Энцо Фернандеса лишили в Англии водительских прав

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес был лишен водительских прав и не сможет сесть за руль в течение ближайших шести месяцев, а еще заплатит штраф в размере 3 млн евро. Об этом сообщает Sky Sports.

Футболист «Челси» нарушил правила дорожного движения на своем Porsche Cayenne в городах Лланелли и Суонси в конце 2023 года. В первом случае аргентинец за рулем иномарки проехал на красный сигнал светофора, а во втором превысил допустимую скорость передвижения. Во время суда так и не было доказано, что за рулем находился Фернандес. Он просто проигнорировал запрос полицейских о личности водителя.

Ранее сообщалось о том, что бывший нападающий Зенита Артем Дзюба в финале Т-Лиги уличного футбола ударил ногой соперника, после чего на поле чуть не вспыхнула серьезная потасовка.