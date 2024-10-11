Лига наций: прогноз матчей 11 октября

В пятницу болельщиков ожидают матчи: Эстония — Азербайджан, Венгрия — Нидерланды, Турция — Черногория, Украина — Грузия, Босния и Герцеговина — Германия, Словакия — Швеция, Исландия — Уэльс и Чехия — Албания.

Между Эстонией и Азербайджаном главный редактор сайта ВсеПроСпорт.ру Виталий Мазурин сделал ставку на Баку. По его словам, в выигрыш гостей верится больше на фоне того, что в течение долгого времени они чаще добивались успеха на поле.

В матче Венгрия — Нидерланды, который пройдет на стадионе в Будапеште, букмекеры отдают предпочтение гостям. Нидерландам присваивают победу с коэффициентом 1.66 (59% вероятности). Между Турцией и Черногорией эксперты выбирают хозяев поля. При этом автор «Чемпионата» Максим Ермаков считает, что турки обойдут соперников с форой.

В схватке Украины и Грузии букмекеры отдают предпочтение первой команде, коэффициент ставки 2.13 (45% вероятности). Грузия победит с вероятностью 27%, вероятность ничьей 28% (котировка — 3.40). В матче Босния и Герцеговина — Германия футболист Роман Павлюченко решил поставить на немцев. По его словам, Германия гораздо сильнее противника и разъярена после неудачи на домашнем Евро, поэтому может обойти соперников с форой (-2).

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов дал свой прогноз на матч Словакия — Швеция. Он считает, что победителей здесь не будет, как и большого количества голов. Забив друг другу по мячу, команды закончат вничью. Между Исландией и Уэльсом эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Иван Корнийчук выбрал гостей стадиона в Рейкьявике. Он поставил на победу Уэльса с коэффициентом 2.60.

На победу Чехии букмекеры предлагают коэффициент 1.76, Албании — 4.86. На то, что игра закончится ничьей — 3.85.



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