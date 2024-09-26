ЦСКА официально объявил о подписании контракта с Миралемом Пьяничем

Эск-игрок «Ювентуса» и «Барселоны» Миралем Пьянич официально перешел в состав московского ЦСКА, заключив контракт по схеме «1+1». Соответствующая информация появилась на сайте футбольного клуба.

Напомним, в сентябре 2022 года новоиспеченный армеец негативно высказался о товарищеском матче между своей сборной Боснии и Герцеговины с Россией, представители которой к тому времени были отстранены от состязаний. Сейчас же он принес извинения. Их публикует телеграм-канал Baza.

«Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против России и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться», — заявил Пяьнич.

Он рассказал, что понимает ситуацию, в которой оказался российский футбол, и выразил слова сожаления по этому поводу.

«В любом случае надеюсь, ситуация решится настолько быстро, насколько это возможно», — сказал игрок.

Он также сообщил, что на опыте собственной страны имеет представление о войне и о том, как политические решения влияют на спорт. По словам игрока, свое внимание он сконцентрировал на тренировках и будущих играх за новый клуб.

Ранее сообщалось о том, что Артем Дзюба во время игры в уличный футбол пнул одного из игроков соперника.